Ekranların sevilen moda programı Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Sorusu birçok izleyen tarafından merak ediliyor. Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı moda programı Doya Doya Moda hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Soruları en sık aratılanlardan. Peki, Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor?

Türkiye'nin en sevilen moda programlarından birisi olan Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Sorusu, programın izleyicileri tarafından en sık araştırılan sorulardan bir tanesidir. Doya Doya Moda hangi gün ve hangi kanalda yayınlanıyor? Sorusu da oldukça merak edilen konular arasında. Peki, Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor?

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birçok farklı yarışmacının yer aldığı moda programı Doya Doya Moda, hafta içi her gün saat 13:30'da izleyicileriyle buluşuyor. Eğlenceli dakikalar ve heyecan dolu yarışmacılarıyla Doya Doya Moda, hafta içi her gün izleyicilerini bekliyor.

DOYA DOYA MODA HANGİ KANALDA?

Hafta içi her gün saat 13:30'da izleyicileriyle buluşmakta olan Doya Doya Moda programı, Tv8 ekranlarında yayınlanmakta.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.