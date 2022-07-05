Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda yeni bölüm ne zaman?

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda, son sezonu ile büyük beğeni toplamış, izleyenleri ekrana bağlamıştı. Yeni sezon hazırlıkları süren Doya Doya Moda'nın ne zaman başlayacağı merak edildi. Peki, Doya Doya Moda ne zaman başlıyor?

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?





Doya Doya Moda, 25 Kasım 2019 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan tarz türündeki televizyon programıdır. 9 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan 420. bölümü ile sona erdi. Yakında tekrar başlayacaktır.

Yapılan açıklamada "TV8'in sevilen programı Doya Doya Moda yeniden başlıyor. Çok yakında TV8'de izleyiciyle buluşacak programın ilk tanıtımı yayınlandı..." ifadeleri kullanıldı.