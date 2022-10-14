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Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, kim kazandı? Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 14 Ekim puan durumu!

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Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, kim kazandı? Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 14 Ekim puan durumu!

TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programına kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, kim kazandı? Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 14 Ekim puan durumu! İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim elendi? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu.

Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Doya Doya Moda bu hafta yarışmasında elenen isim Selin Güler oldu.

Haftaiçi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programında haftanın birincisi Aleyna Koç oldu.

Doya Doya Moda programında bu hafta kolyeyi alan isim Aleyna Koç oldu. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Eda Koç: 40 puan

Aleyna Koç: 40 puan

Hülya Yenidoğmuş: 40 puan

Esra: 40 puan

Tina Özdemir: 40 puan

Zeynep Billur Uludağ: 40 puan

Selin Güler: 38 puan

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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