Doya Doya Moda kim kazandı? 14 Eylül Doya Doya Moda puan durumu ne? TV8 Doya Doya Moda yarışmacıları, jüri üyeleri kimdir?

TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programında kim kazandı? 14 Eylül Doya Doya Moda puan durumu ne? Sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışmacıları, jüri üyeleri kimdir?

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim kazandı? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin kazanacağı merak konusu oldu. 14 Eylül Doya Doya Moda puan durumu ne? Doya Doya Moda yarışmacıları, jüri üyeleri kimdir? Detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

Haftaiçi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programında günün kazananları 20 puanla Zeynep ve Hülya oldu.

12 EYLÜL DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU NE?

Doya Doya Moda programında puan durumu şu şekildedir:

Zeynep:20

Hülya:20

Tina:17

Çağla: 15

Aleyna: 10

Gamze: 9

Esra: 6

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Zeynep Billur Uludağ, Gamze Taşkın, Aleyna Koç, Neslihan Varış, Hülya Yenidoğmuş, Tina Özdemir, Çağla İlayda Bektaş yer alıyor.

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

DOYA DOYA MODA

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez!