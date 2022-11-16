TV8 ekranında yayınlanan Doya Doya Moda programında yarışmacılar arasında tansiyon yükseldi. Doya Doya Moda kim kavga etti ve Doya Doya Moda'da ne oldu gündeme geliyor. Peki, Doya Doya Moda kim kavga etti? Doya Doya Moda'da ne oldu? Doya Doya Moda kim kavga etti? Doya Doya Moda'da ne oldu?

Doya Doya Moda yarışmacılarından Ayça, alışveriş esnasında aldığı çantayı bulamayınca diğer yarışmacıların yanına gelerek "Çantamı kim aldı? Böyle ucuz numaralar" yapmayın diyerek tepki gösterdi. Ardından, Doya Doya Moda kim kavga etti ve Doya Doya Moda'da ne oldu merak ediliyor. Doya Doya Moda kim kavga etti? Doya Doya Moda'da ne oldu? Doya Doya Moda kim kavga etti? Doya Doya Moda'da ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

DOYA DOYA MODA KİM KAVGA ETTİ?

Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümde tansiyon yükseldi. Podyuma çıkmak için hazırlık yapan Ayça, çantasını bulamayınca diğer yarışmacılarla birbirine girdi. Odasında çantayı bulamayarak yarışmacıların hazırlandığı kulise gelen Ayça, "Çantamı kim aldı? Böyle ucuz numaralardan vazgeçin" dedi. Ayça'nın sözlerine sinirlenen Elisa, oturduğu sandalyeyi fırlatarak "Sen hayırdır ya? Ne diyorsun sen. O ağzını düzelt. Beni mi tahrik etmeye çalışıyorsun. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun, yürek mi yedin?" diyerek öfke kustu. İkilinin hakaret ve küfür içeren konuşmaları ise sansürlenerek yayınlandı.

DOYA DOYA MODA'DA NE OLDU?

Elisa'dan sonra Eda ile tartışan Ayça, sinirlerine hakim olamadı. Öfkeden deliye dönene Eda, "Çantan kayboldu diye buraya gelerek herkese bağırmazsın" diyerek Ayça'ya üzerine yürüdü. Burun buruna gelen Ayça ve Eda ise yapım ekibi ve yarışmacılar tarafından güçlükle sakinleştirildi.