TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programına kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 2 Aralık Doya Doya Moda puan durumu! İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim elendi? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 2 Aralık Doya Doya Moda puan durumu! Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Doya Doya Moda bu hafta yarışmasında elenen isim Romana oldu.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Haftaiçi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programında haftanın birincisi Aleyna Koç oldu.

DOYA DOYA MODA KOLYEYİ KİM ALDI?

Doya Doya Moda programında bu hafta kolyeyi alan isim Aleyna Koç oldu. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Aleyna Koç: 39 puan

Esra Yağan: 39 puan

Melike: 38 puan

Hülya Yenidoğmuş: 33 puan

Eda Koç: 29 puan

Ramona: 28 puan

İlayda: 27 puan