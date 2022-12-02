Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 2 Aralık Doya Doya Moda puan durumu!
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TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programına kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 2 Aralık Doya Doya Moda puan durumu! İşte detaylar...
TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim elendi? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 2 Aralık Doya Doya Moda puan durumu! Detaylar haberimizde...
Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Doya Doya Moda bu hafta yarışmasında elenen isim Romana oldu.
Haftaiçi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programında haftanın birincisi Aleyna Koç oldu.
Doya Doya Moda programında bu hafta kolyeyi alan isim Aleyna Koç oldu. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:
Aleyna Koç: 39 puan
Esra Yağan: 39 puan
Melike: 38 puan
Hülya Yenidoğmuş: 33 puan
Eda Koç: 29 puan
Ramona: 28 puan
İlayda: 27 puan