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Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 18 Kasım Doya Doya Moda puan durumu!

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Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 18 Kasım Doya Doya Moda puan durumu!

TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programına kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 18 Kasım Doya Doya Moda puan durumu! İşte detaylar...

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Doya Doya Moda'da ortalık karıştı! Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar küfür ve hakaret yağdırdıDoya Doya Moda'da ortalık karıştı! Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar küfür ve hakaret yağdırdı

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim elendi? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 18 Kasım Doya Doya Moda puan durumu! Detaylar haberimizde...

Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Doya Doya Moda bu hafta yarışmasında elenen isim Ayça oldu.

Haftaiçi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programında haftanın birincisi Elisa Karagöz oldu.

Doya Doya Moda programında bu hafta kolyeyi alan isim Elisa Karagöz oldu. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Elisa Karagöz: 40 puan

Esra Yağan: 40 puan

Özlem Parlu: 39 puan

Ayça: 37 puan

Eda Koç: 22 puan

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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