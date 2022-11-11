Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 11 Kasım Doya Doya Moda puan durumu!
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TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programına kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 11 Kasım Doya Doya Moda puan durumu! İşte detaylar...
TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim elendi? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 11 Kasım Doya Doya Moda puan durumu! Detaylar haberimizde...
Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Doya Doya Moda bu hafta yarışmasında elenen isim Cansel oldu.
Haftaiçi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programında haftanın birincisi Hülya Yenidoğmuş oldu.
Doya Doya Moda programında bu hafta kolyeyi alan isim Hülya Yenidoğmuş oldu. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:
Özlem Parlu: 39 puan
Hülya Yenidoğmuş: 38 puan
Esra Yağan: 38 puan
Elisa Karagöz: 35 puan
Aleyna Koç: 35 puan
Eda Koç: 34 puan
Cansel: 4 puan