Doya Doya Moda programı TV8 kanalında haftaiçi her gün yayınlanıyor. Haftanın final gününde en düşük puanı alarak elenen isim araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 4 Kasım Doya Doya Moda puan durumu! İşte detaylar...

Doya Doya Moda kim elendi? TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında kim elendi? sorusu araştırılıyor. Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, haftanın kazananı kim? 4 Kasım Doya Doya Moda puan durumu! Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Eda Koç, Özlem Parlu, Dilek Bükçüoğlu ve Esra yer alıyor.

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda programına yeni yarışmacılardan Dilek Bükçüoğlu veda etti.

DOYA DOYA MODA KOLYEYİ KİM ALDI?

Doya Doya Moda programında bu hafta kolyeyi kazanan isim Eda Koç oldu.

Hülya Yenidoğmuş: 40 puan

Aleyna Koç: 38 puan

Eda Koç: 39 puan

Esra: 28 puan

Özlem Parlu: 33 puan

Dilek Bükçüoğlu: 18 puan