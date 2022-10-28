TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programına kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, kim kazandı? Doya Doya Moda 28 Ekim puan durumu!

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim elendi? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, kim kazandı? Doya Doya Moda 28 Ekim puan durumu!

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Doya Doya Moda haftanın finalinde Hülya Yenidoğmuş ceza aldı.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Haftaiçi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programında haftanın birincisi Esra oldu.

DOYA DOYA MODA KOLYEYİ KİM ALDI?

Doya Doya Moda programında bu hafta kolyeyi alan isim Esra oldu. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Esra: 37 puan

Hülya Yenidoğmuş: 35 puan

Aleyna Koç: 34 puan

Eda Koç: 33 puan

Özlem Parlu: 33 puan

Dilek Bükçüoğlu: 27 puan