Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, kim kazandı? Doya Doya Moda 28 Ekim puan durumu!
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TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programına kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, kim kazandı? Doya Doya Moda 28 Ekim puan durumu!
TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim elendi? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı, kim kazandı? Doya Doya Moda 28 Ekim puan durumu!
Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Doya Doya Moda haftanın finalinde Hülya Yenidoğmuş ceza aldı.
Haftaiçi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programında haftanın birincisi Esra oldu.
Doya Doya Moda programında bu hafta kolyeyi alan isim Esra oldu. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:
Esra: 37 puan
Hülya Yenidoğmuş: 35 puan
Aleyna Koç: 34 puan
Eda Koç: 33 puan
Özlem Parlu: 33 puan
Dilek Bükçüoğlu: 27 puan