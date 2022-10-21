Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu? Doya Doya Moda 21 Ekim kim birinci oldu? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı?
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TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programına kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu? Doya Doya Moda 21 Ekim kim birinci oldu? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı? İşte detaylar...
TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim elendi? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu? Doya Doya Moda 21 Ekim kim birinci oldu? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı? Detaylar haberimizde...
Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Doya Doya Moda bu hafta yarışmasında elenen isim Tina Özdemir oldu.
Haftaiçi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programında haftanın birincisi Aleyna Koç oldu.
Doya Doya Moda programında bu hafta kolyeyi alan isim Aleyna Koç oldu. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:
Aleyna Koç: 37 puan
Eda Koç: 29 puan
Hülya Yenidoğmuş: 26 puan
Esra: 25 puan
Tina Özdemir: 29 puan
Zeynep Billur Uludağ: 27 puan