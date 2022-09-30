TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programına kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, DDoya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu? Doya Doya Moda 30 Eylül kim birinci oldu? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim elendi? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu? Doya Doya Moda 30 Eylül kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda programında bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Doya Doya Moda bu hafta yarışmasında elenen isim henüz belli olmadı. Puanlar açıklandığında haberimizin içinde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

Haftaiçi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programında haftanın birincisi henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Zeynep Billur Uludağ, Nihan Sağır, Aleyna Koç, Neslihan Varış, Hülya Yenidoğmuş, Tina Özdemir, Çağla İlayda Bektaş yer alıyor.

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.