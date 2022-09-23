TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programında kimin elendiği merak konusu oldu. İzleyiciler Doya Doya Moda'ya kimin veda ettiğini araştırıyor Peki, Doya Doya Moda kim elendi? 23 Eylül Doya Doya Moda puan durumu ne? Doya Doya Moda kolyeyi kim kazandı?

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim kazandı? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta kimin kazanacağı merak konusu oldu. Doya Doya Moda kim elendi? 23 Eylül Doya Doya Moda puan durumu ne? Doya Doya Moda kolyeyi kim kazandı? Detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Haftaiçi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programında elenen isim henüz belli olmadı.

23 EYLÜL DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU NE?

Doya Doya Moda yarışmasında henüz puanlar belli olmadı.

DOYA DOYA MODA KOLYEYİ KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda'da haftanın en yüksek puan toplayan yarışmacısı Hülya oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Zeynep Billur Uludağ, Nihan Sağır, Aleyna Koç, Neslihan Varış, Hülya Yenidoğmuş, Tina Özdemir, Çağla İlayda Bektaş yer alıyor.

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

DOYA DOYA MODA!

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez!