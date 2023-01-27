Ekranların sevilen moda programının final bölümünde birinci olan isim merak ediliyor ve Doya Doya Moda kim birinci oldu? Sorusu ile heyecanla internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda şampiyon kim oldu, finali kim kazandı?

Doya Doya Moda kim birinci oldu? Sorusu, final bölümünde kimini birinci olduğunu merak etmekte olan izleyiciler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Heyecanlı bir sezonun sonunda birinci olacak olan isim, birçok izleyici tarafından merak konusu oluyor. Peki, Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda şampiyon kim oldu, finali kim kazandı?

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bugün yayınlanacak olan bölüm ile birlikte "Tasarımınla finale adını yazdır" konsepti olmak üzere düzenlenen değerlendirme sonucunda finalist olacak olan isim kesinlik kazanacak. Henüz Doya Doya Moda programında kimin birinci olduğu kesinleşmiş bir durumda değil. Konu hakkındaki detaylar kesinleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

DOYA DOYA MODA BİTTİ Mİ?

Türkiye'nin sevilen moda programı olan Doya Doya Moda 135. Bölüm fragmanında Gülşah Saraçoğlu tarafından yapılan açıklama ile birlikte 27 Ocak tarihinde final yapacağını açıkladı. Fakat bu final sadece sezon finali olacağı yönündeydi. Buna göre 27 Ocak Cuma günü Doya Doya Moda yarışması, sezon finali yapacak.