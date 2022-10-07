Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın oturduğu Doya Doya Moda yarışmacıları merak ediliyor. Doya Doya Moda programının yeni yarışmacılarının kim olduğu araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda Kader kim? Doya Doya Moda Kader Bozkurt kimdir? Kader Bozkurt kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Doya Doya Moda, hafta içi her gün saat 14.30'da ekranlara geliyor. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programına bu hafta katılan yeni yarışmacılarının kim olduğu araştırılıyor. Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Kader Bozkurt merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Kader kim? Doya Doya Moda Kader Bozkurt kimdir? Kader Bozkurt kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Doya Doya Moda programının resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım ile Doya Doya Moda'nın neden yayın akışında tam saatinde yer almadığını açıklandı. Doya Doya Moda programı bu haftadan itibaren 14.30'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.

DOYA DOYA MODA KADER KİM?

Doya Doya Moda yarışmacılarından Kader Bozkurt 26 yaşındadır. 1.76 boyundaki Kader Bozkurt, 60 kilo ağırlığındadır. Bozkurt, "Kendimi ve tarzımı ifade edebileceğim bir platform olduğunu düşünüyorum o yüzden Doya Doya Moda programına katıldım." ifadelerini kullanmıştır.