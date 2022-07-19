Doya Doya Moda, 25 Kasım 2019 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan tarz türündeki Türk televizyon programıdır. 9 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan 420. bölümü ile sona erdi. 18 Temmuz 2022 itibaren ise tekrar yayımlanmaya başlayacaktır. Doya Doya Moda Jürileri kimlerdir 2022? Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeleri kimdir? Yeni jürilerin isimleri ne?

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR 2022?

Gülşah Saraçoğlu

Yasemin Yılmaz

Serdar Uzuntaş

Uğurkan Erez

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor. Geçen sene jürilerde Seray Sever ve Umut Eker de vardı. Fakat o iki ismin yerine programa Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz dahil oldu.