Doya Doya Moda jüri üyeleri kimler sorusu programın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yarışmacıların her gün farklı bir konseptle şık olma yarışına girdikleri Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda bu yıl iki farklı isim yer alıyor. Peki, Doya Doya Moda jüri üyeleri kimler 2022?

TV8 ekranında yayımlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda jüri üyeleri kimler 2022? Doya Doya Moda jüri üyeleri isimleri neler? İşte detaylar haberimizde...

2022 DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

SERDAR UZUNTAŞ KİMDİR?

Serdar Uzuntaş 1975 İzmir doğumludur. Uzuntaş, Central Saint Martins'te Moda Tasarımı eğitimi aldı.

2010 yılında konforu vurgulayan, kendi ismini taşıyan markası Serdar Uzuntaş'ı kurdu.

2011'de Londra Moda Haftası'nda koleksiyonunu sundu. Ayrıca İtalya'daki Pitti Uomo Fuarı'na katıldı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır

YASEMİN YILMAZ KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi olan Yasemin Yılmaz 27 yaşında. Hem Türkiye hem de dünyada birçok defileye katıldı ve önemli isimlerle çalıştı. Tasarımlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. 2020 yılında yılın en iyi çıkış yapan moda tasarımcısı ödülünü aldı. Fashion Weeks'te koleksiyonları çok konuşuldu. İlk defilesiyle Oligark'ı salladı.

Yasemin Yılmaz'ın tasarımlarını taşıyan ünlü isimler arasında Gülşen de bulunuyor. Son olarak FashionTV'nin 25. yıl kutlamalarında görücüye çıkan kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Güzel jüri üyesinin Bybabgal adında bir markası bulunuyor.

UĞURKAN EREZ KİMDİR?

Uğurkan Erez, 1954 yılında Kırklareli'nin Vize ilçesinde doğdu. Uğurkan Erez, annesi Zekiye Adalet Erez Atatürk İlköğretim Okulu'nda görev yapması sebebiyle 6 yaşına kadar Vize'de yaşadı. Erez, 9 yaşındayken kaybettiği babasının adı Nüzhet Erez ve Bir abisi, bir ablası var.

Uğurkan Erez, İlkokulu İstanbul Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda, Ortaokulu Kadıköy Kemal Atatürk Ortaokulunda, liseyi de Fenerbahçe Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi Şişli Ticari İlimler Akademisi'nde (Siyasi Bilimler Fakültesi) 1975 yılında mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Amsterdam'da istatistik üzerine staj yaptı. Ardından, Kadıköy'de Beymen'in muhasebe bölümünde işe başlayan ve bir süre çalışan Erez, askerlik görevini tamamladıktan sonra Philips'te maliyet muhasebesi şefi olarak görev yaptı. Modayla ilgilenen Uğurkan Erez, Vepa'nın halkla ilişkiler müdürlüğü görevinde bulundu. Erez, bir ajans açarak moda sektörüne giriş yaptı. Birçok büyük gösteriye imza atan Erez, halen mesleğinde ülkemizin ve dünyanın en büyük koreograflarındandır. Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonları düzenledi. Uğurkan Erez, defilelerin sadece podyumda sergi olmadığını, içinde dans olduğunu, tiyatro olduğunu, paylaşım ve arkadaşlık olduğunu kanıtlamıştır. 1998'de kurduğu bir koreograf ve mankenlik ajansı vardır.

"Huysuzla Dans Eder misin?" ve "Bugün Ne Giysem" yarışmalarında jüri görevi yaptı. 2008 yılında akciğer kanseri olduğu ortaya çıkan Uğurkan Erez erken teşhis ile kurtuldu. Geçirdiği ağır kanser ameliyatı sonrasında İstanbul'dan taşınan Erez, İzmir Kordonboyu'ndan ev satın alıp İzmir'e yerleşti. Ancak bir sene sonra dostlarının baskılarına dayanamayıp İstanbul'a döndüğü biliniyor. Uğurkan Erez, mimar bir eşi vardır. Ancak 1990 yılında boşandı. Uğurkan Erez'in bir kızı vardır.