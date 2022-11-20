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Doya Doya Moda Hülya neden yok? Doya Doya Moda Hülya elendi mi?

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Doya Doya Moda Hülya neden yok? Doya Doya Moda Hülya elendi mi?

Televizyonda izleyiciler tarafından en sık takip edilen moda programları arasında yer alan doya doya moda, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Merak edilen konular arasında Doya Doya Moda Hülya neden yok? Sorusu yer alıyor. Peki, Doya Doya Moda Hülya neden yok? Doya Doya Moda Hülya elendi mi?

Birçok moda severin takip ettiği moda programı olan doya doya moda programının yarışmacıları birçok kişinin merak konusu haline geldi. Programda göremediğimiz yarışmacı Doya Doya Moda Hülya neden yok? Sorusu en çok araştırılan konular arasında. Bu haberimizde Doya Doya Moda Hülya neden yok? sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Doya Doya Moda Hülya neden yok? Doya Doya Moda Hülya elendi mi?

DOYA DOYA MODA HÜLYA NEDEN YOK?

Doya Doya Moda Hülya, yarışmanın önceki bölümünde yer alan konsepti için alışverişine başladı. Fakat Hülya alışverişini bazı sebeplerden ötürü bitiremediğinden programı bırakmak zorunda kaldı.

Daha sonra programda açıklama yapan Saraçoğlu ve diğer jüri üyeleri, Hülya'nın erkek kardeşi trafik kazası geçirdiği için İzmir'e döndüğünü belirtti.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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