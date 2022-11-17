Doya Doya Moda Hülya ne oldu, neden gitti? Doya Doya Moda Hülya neden yok? Hülya Yenidoğmuş ne zaman geri gelecek?
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Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümü sonrasında Hülya Yenidoğmuş merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Hülya'nın Doya Doya Moda'da neden olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Hülya ne oldu, neden gitti? Doya Doya Moda Hülya neden yok? Hülya Yenidoğmuş ne zaman geri gelecek? İşte detaylar...
Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı sonrasında Hülya Yenidoğmuş merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Hülya Yenidoğmuş'un yarışmada neden olmadığını araştırıyor. Peki, Doya Doya Moda Hülya ne oldu, neden gitti? Doya Doya Moda Hülya neden yok? Hülya Yenidoğmuş ne zaman geri gelecek? Detaylar haberimizde...
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Eda Koç, Özlem Parlu, Elisa Karagöz ve Esra yer alıyor.
Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.
DOYA DOYA MODA HÜLYA NE OLDU, NEDEN GİTTİ?
Doya Doya Moda programının yayınlanan yeni bölüm fragmanı sonrasında yarışmacılardan Hülya Yenidoğmuş merak konusu oldu. İzleyiciler, Hülya Yenidoğmuş'a gelen telefon sonrasında neden gittiğini araştırmaya başladı. Doya Doya Moda programının yeni bölümünde Hülya Yenidoğmuş'un yaşadığı olay yayınlanacaktır.