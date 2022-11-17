Doya Doya Moda Hülya ne oldu, neden gitti? Doya Doya Moda Hülya neden yok? Hülya Yenidoğmuş ne zaman geri gelecek?

Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümü sonrasında Hülya Yenidoğmuş merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Hülya'nın Doya Doya Moda'da neden olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Hülya ne oldu, neden gitti? Doya Doya Moda Hülya neden yok? Hülya Yenidoğmuş ne zaman geri gelecek? İşte detaylar...