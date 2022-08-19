Doya Doya Moda hangi kanalda, saat kaçta? Doya Doya Moda ne zaman?
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Doya Doya Moda TV8'de hafta içi her gün saat 15.45'de seyircisi ile buluşuyor.
Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.
Hülya Yenidoğmuş
Aleyna Koç
Tina Özdemir
Nihan Sağır
Banu Teker
Zeynep Billur Uludağ