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Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranında seyircisi ile buluşuyor. Doya Doya Moda hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman olduğu merak ediliyor. Doya Doya Moda jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Doya Doya Moda hangi kanalda, saat kaçta? Doya Doya Moda ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

DOYA DOYA MODA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda TV8'de hafta içi her gün saat 15.45'de seyircisi ile buluşuyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Hülya Yenidoğmuş

Aleyna Koç

Tina Özdemir

Nihan Sağır

Banu Teker

Zeynep Billur Uludağ