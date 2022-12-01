Tv8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Büyük bir seyirci kitlesine hakim olan Doya Doya Moda izleyicileri ekranlarda sunucu olan Gülşah Saraçoğlu'nu ekranlara göremeyenler arama motorlarında Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu neden yok? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu ayrıldı mı? sorularına yanıt aradı.

Gülşah Saraçoğlu hasta mı? Gülşah Saraçoğlu neden programda yok? Gülşah Saraçoğlu ne zaman dönecek?

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Tv8 ekranlarının popüler ve sevilen moda programı Doya Doya Moda hafta içi her günTv8 ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Hafta içi her gün farklı bir konsept ile farklı semtlerde alışveriş yapan yarışmacılar jüriler tarafından puan alıyor. Bugün ise ekranlarda sevilen sunucu Gülşah Saraçoğlu'nu göremeyenler Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu neden yok? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu ayrıldı mı? sorularını araştırdı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU NEDEN YOK?

Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu'nun ufak bir sağlık sorunu nedeniyle bugünkü programa katılamadığını söyledi. Yeni bölüm ile beraber Gülşah Saraçoğlu programa katılacak.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında dünyaya geldi. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmişti. İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Haute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır. Dubai'de mağazası bulunmaktadır. 2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

Şu anda TV8 ekranlarında hafta içi günlük olarak yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapıyor.