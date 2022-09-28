Doya Doya Moda Gamze yarışmadan ayrıldı mı? Gamze Taşkın diskalifiye mi edildi? Doya Doya Moda Gamze neden yarışmayı terketti?

Yoğun ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı sonrasında Gamze Taşkın merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Gamze yarışmadan ayrıldı mı? Gamze Taşkın diskalifiye mi edildi? Doya Doya Moda neden yarışmayı terketti? İşte detaylar...

Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı sonrasında Gamze Taşkın'ın programdaki akıbeti merak konusu oldu. İzleyiciler, Gamze Taşkın'ın yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağını araştırıyor. Peki, Doya Doya Moda Gamze yarışmadan ayrıldı mı? Gamze Taşkın diskalifiye mi edildi? Doya Doya Moda neden yarışmayı terketti? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA GAMZE YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanında yarışmacılardan Gamze Taşkın, Gülşah Saraçoğlu ile tartıştıktan sonra isim kağıdını çıkartarak yarışmayı terk etti. İzleyiciler, Gamze Taşkın'ın yarışmadan ayrılıp ayrılmadığını araştırıyor. Gamze Taşkın'ın programdaki akıbeti yarın yayınlanacak bölümde belli olacak.

GAMZE TAŞKIN DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Gamze Taşkın, Doya Doya Moda programının yeni bölüm fragmanında yarışmayı terk ettiği görüldü.

DOYA DOYA MODA GAMZE NEDEN YARIŞMAYI TERKETTİ?

Doya Doya Moda programının yarışmacılarından Gamze Taşkın, Gülşah Saraçoğlu ile tartıştığı için stüdyoyu terketti.

GAMZE TAŞKIN KİMDİR?

Gamze Taşkın, 30 yaşında programa Sakarya'dan katılmaktadır. Yay burcu olan Gamze Taşkın bir dönem diş hekimliği yapmıştır. Kısmet Olur programında Ayça Ekin Beğen'in eve veda etmesinin ardından yeni gelin adayı olarak programa katılmıştı. Uzun süre Kısmetse Olur programında yer alan Gamze Taşkın programın final yapmasının ardından eski nişanlısı Özgür ile barışmak için Esra Erol'un programına katılmıştı.