Yoğun ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda'ya bu hafta yeni katılan yarışmacı Gamze'nin özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Gamze sevgilisi kim? Gamze Taşkın sevgilisi kim? İşte detaylar...

Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacılarıyla ekranlara geldi. Bu hafta programa yeni katılan Gamze'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Gamze sevgilisi kim? Gamze Taşkın sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA GAMZE SEVGİLİSİ KİM?

Doya Doya Moda programının yarışmacılarından Gamze Taşkın'ın hayatı merak konusu oldu. Gamze Taşkın bir dönem yarıştığı İşte Benim Stil programına sevgilisiyle katılması gündem olmuştu. Gamze Taşkın'ın şimdilerde sevgilisi olmadığı bilinmektedir.