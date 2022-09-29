Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı sonrasında Gamze Taşkın merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Gamze'nin Doya Doya Moda'da neden olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Gamze neden elendi? Gamze Taşkın neden diskalifiye edildi? Gamze Taşkın Gülşah Saraçoğlu tartışma videosu İZLE!

Doya Doya Moda Gamze neden elendi? Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümünde yarışmacılardan Gamze Taşkın'ın diskalifiye edildiği açıklandı. Gamze Taşkın'ın diskalifiye edilmesinin ardından neden elendiği merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Gamze Taşkın'ın yarışmada neden olmadığını araştırıyor.Peki, Doya Doya Moda Gamze neden elendi? Gamze Taşkın neden diskalifiye edildi? Gamze Taşkın Gülşah Saraçoğlu tartışma videosu İZLE! Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA GAMZE NEDEN ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın yeni bölümünde yarışmacılardan Gamze Taşkın, Gülşah Saraçoğlu ile tartıştıktan sonra isim kağıdını çıkartarak yarışmayı terk etti. İzleyiciler, Gamze Taşkın'ın yarışmadan ayrılıp ayrılmadığını araştırıyor. Gülşah Saraçoğlu, Gamze Taşkın'ın artık programda yer almayacağı açıklandı.

GAMZE TAŞKIN NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Gamze Taşkın, Doya Doya Moda programının yeni bölüm fragmanında yarışmayı terk ettiği görüldü. Gülşah Saraçoğlu ile tartışan Gamze Taşkın'ın artık programda yer almayacağı açıklandı.

GAMZE TAŞKIN KİMDİR?

Gamze Taşkın, 30 yaşında programa Sakarya'dan katılmaktadır. Yay burcu olan Gamze Taşkın bir dönem diş hekimliği yapmıştır. Kısmet Olur programında Ayça Ekin Beğen'in eve veda etmesinin ardından yeni gelin adayı olarak programa katılmıştı. Uzun süre Kısmetse Olur programında yer alan Gamze Taşkın programın final yapmasının ardından eski nişanlısı Özgür ile barışmak için Esra Erol'un programına katılmıştı.