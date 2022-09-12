Yoğun ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda'ya bu hafta yeni katılan yarışmacı Gamze'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Gamze kimdir? Doya Doya Moda Gamze Instagram hesabı!

Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacılarıyla ekranlara geldi. Bu hafta programa yeni katılan Gamze'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Gamze kimdir? Doya Doya Moda Gamze Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA GAMZE KİMDİR?

Gamze Taşkın, 30 yaşında programa Sakarya'dan katılmaktadır. Yay burcu olan Gamze Taşkın bir dönem diş hekimliği yapmıştır. Kısmet Olur programında Ayça Ekin Beğen'in eve veda etmesinin ardından yeni gelin adayı olarak programa katılmıştı. Uzun süre Kısmetse Olur programında yer alan Gamze Taşkın programın final yapmasının ardından eski nişanlısı Özgür ile barışmak için Esra Erol'un programına katılmıştı.

DOYA DOYA MODA GAMZE INSTAGRAM HESABI!

Gamze Taşkın, @gamzetaskin.official kullanıcı adıyla 390 bin takipçisi bulunmaktadır.