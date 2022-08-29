Doya Doya Moda fragmanı yayılandı mı? Doya Doya Moda 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doya Doya Moda yeni fragman izle!

Türkiye'nin en sevilen moda programları arasında yer alan Doya Doya Moda programının yeni bölümü birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Doya Doya Moda fragmanı sık sık araştırılıyor. Peki Doya Doya Moda fragmanı yayılandı mı? Doya Doya Moda 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Birçok kişinin severek izlediği, ekranların sevilen moda programının 32. Bölüm fragmanı 29 Ağustos tarihinde yayınlandı. İzleyenler büyük bir heyecanla yeni bölümü ve fragmanı merak ediyor. Birçok farklı giyim tarzının yer aldığı bu program, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor.Peki Doya Doya Moda fragmanı yayılandı mı? Doya Doya Moda 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

DOYA DOYA MODA FRAGMAN

Doya doya moda fragmanı 29 Ağustos tarihinde yayınlandı. Doya Doya Moda programının 32. Bölümü ise 30 Ağustos Salı günü saat 12:30'da izleyicileriyle buluşacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.

DOYA DOYA MODA HANGİ KANALDA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.