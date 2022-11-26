Doya doya moda fragman yayınlandı mı? Doya doya moda fragmanı izle! Doya doya moda 96. Bölüm fragmanı!

Televizyonda izleyiciler tarafından en sık takip edilen moda programları arasında yer alan doya doya moda, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Merak edilen konular arasında doya doya moda fragmanı da bulunuyor. Peki, Doya doya moda fragman yayınlandı mı? 25 Kasım Doya doya moda fragmanı izle! Doya doya moda 96. Bölüm fragmanı!

Birçok moda severin takip ettiği moda programı olan doya doya moda programı, 96. Bölümü ile bu hafta Pazartesi günü izleyicileriyle buluşuyor. Doya doya moda hafta içi her gün saat 10.45'de TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki, Doya doya moda fragman yayınlandı mı? 25 Kasım Doya doya moda fragmanı izle! Doya doya moda 96. Bölüm fragmanı!

DOYA DOYA MODA FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Türkiye'nin en sevilen moda programları arasında yer alan doya doya moda programı, 96. Bölümü ile 28 Kasım Pazartesi günü TV8 ekranlarında.

DOYA DOYA MODA ELİSA ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda'nın yarışmasının yeni bölümü sonrasında Elisa'nın yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Yarışma esnasında Elisa Durulay ve Özlem Parlu arasında tartışma yaşanmıştır. Yayınlanan yeni bölümde jüri üyeleri Elisa'nın diskalifiye olduğunu açıkladılar.