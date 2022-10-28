Televizyonda izleyiciler tarafından en sık takip edilen moda programları arasında yer alan doya doya moda, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Merak edilen konular arasında doya doya moda fragmanı da bulunuyor. Peki Doya doya moda fragman yayınlandı mı? Doya doya moda fragmanı izle! Doya doya moda 74. bölüm fragmanı!

Birçok moda severin takip ettiği moda programı olan doya doya moda programı, 74. bölümü ile 21 Ekim Cuma günü izleyicileriyle buluşuyor. Doya doya moda hafta içi her gün saat 15.45'de TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki birçok kişi tarafından merak edilen doya doya moda fragman yayınlandı mı? Doya doya moda fragmanı izle! Doya doya moda 74. bölüm fragmanı!

DOYA DOYA MODA FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Türkiye'nin en sevilen moda programları arasında yer alan doya doya moda programı, 74. bölümü ile 27 Ekim Perşembe günü TV8 ekranlarında.