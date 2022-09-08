Doya doya moda fragman yayınlandı mı? Sorusu, Doya Doya Moda izleyicileri tarafından oldukça sık şekilde aratılıyor. Merak edilen konular arasında doya doya moda fragmanı da bulunuyor. Peki Doya doya moda fragman yayınlandı mı? Doya doya moda fragmanı izle! Doya doya moda 39. Bölüm fragmanı!

Birçok moda severin takip ettiği moda programı olan doya doya moda programı, 39. Bölümü ile 19 Ağustos Cuma günü izleyicileriyle buluşuyor. Doya doya moda hafta içi her gün saat 15.45'de TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki birçok kişi tarafından merak edilen doya doya moda fragman yayınlandı mı? Doya doya moda fragmanı izle! Doya doya moda 39. Bölüm fragmanı!

DOYA DOYA MODA 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Türkiye'nin en sevilen moda programları arasında yer alan doya doya moda programı, 39. Bölümü ile 8 Eylül Salı günü TV8 ekranlarında.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.