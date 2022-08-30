Birçok kişi tarafından sıkı takip edilen ve Türkiye'nin en sevilen moda programları arasında yerini alan Doya Doya Moda fragmanı yayınlandı mı? Sorusu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda fragman yayınlandı mı? Doya Doya Moda 33. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doya Doya Moda yeni bölüm fragmanı izle!

Türkiye'nin en sevilen moda programları arasına yerini alan Doya Doya Moda programının yeni bölümü birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Farklı tarzlarda yapılan kombinler ile izleyicilerin ve jürilerin karşısına çıkılan programda birçok konsept yer alıyor. Peki Doya Doya Moda fragman yayınlandı mı? Doya Doya Moda 33. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doya Doya Moda yeni bölüm fragmanı izle!

DOYA DOYA MODA FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doya Doya Moda fragmanı 30 Ağustos tarihinde yayınlandı. Heyecanla beklenen Doya Doya Moda 33. Bölüm ise 31 Ağustos tarihinde izleyicileriyle buluşacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.

DOYA DOYA MODA HANGİ KANALDA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.