Türkiye'nin en beğenilen moda programları arasında yer alan Doya Doya Moda programının yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda fragman yayınlandı mı? Doya Doya Moda yeni bölüm fragmanı izle! Doya Doya Moda 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Programda yer alan yarışmacıları ve jüri üyeleriyle birlikte renkli bir program sunan Doya Doya Moda fragmanı yayınlandı mı? Sorusu, izleyiciler tarafından oldukça merak edilen sorular arasında yer alıyor. Birçok farklı giyim tarzının yer aldığı bu program, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda fragman yayınlandı mı? Doya Doya Moda yeni bölüm fragmanı izle! Doya Doya Moda 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DOYA DOYA MODA FRAGMAN

Doya Doya Moda fragman 29 Ağustos Pazartesi günü saat 12:30'da Tv8 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Beğenilen programın 31. Bölüm fragmanı ise yayınlandı.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.

DOYA DOYA MODA HANGİ KANALDA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.