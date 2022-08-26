Türkiye'nin sevilen moda programlarından birisi olan Doya Doya Moda programının yarın yayınlanacak olan bölümün fragmanı merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda fragman yayınlandı mı? Doya Doya Moda yeni fragman yayınlandı mı? Doya Doya Moda 30. Bölüm fragmanı izle!

Doya Doya Moda 30. Bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyicilerin en sık sorduğu sorular arasında yer alan Doya Doya Moda fragman yayınlandı mı? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki Doya Doya Moda fragman yayınlandı mı? Doya Doya Moda yeni fragman yayınlandı mı? Doya Doya Moda 30. Bölüm fragmanı izle!

DOYA DOYA MODA FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Doya Doya Moda 30. Bölüm fragmanı, 25 Ağustos tarihinde yayınlandı. Yayınlanan Doya Doya Moda fragmanı izleyiciler tarafından oldukça ilgiyle karşılandı. Fragman ile birlikte yeni bölüm heyecanı artmaya devam ediyor.

DOYA DOYA MODA FRAGMANI

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.

DOYA DOYA MODA HANGİ KANALDA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.