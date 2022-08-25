Türkiye'nin en sevilen moda programları arasında yer alan doya doya moda programının 29. Bölümü, izleyicileri tarafından merak ediliyor ve doya doya moda fragmanı araştırılıyor. Peki Doya Doya Moda fragman yayınlandı mı? Doya Doya Moda 29. Bölüm fragmanı izle! Doya Doya moda hangi kanalda?

Moda programları arasında en çok izlenen yarışmalardan birisi olan doya doya moda, yarışmacıları ve yaptıkları kombinler ile birlikte izleyicilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Birçok kişinin merak ettiği soru olan "Doya Doya Moda fragman yayınlandı mı?" Sorusunu sizler için yanıtlıyoruz. Hafta içi her gün yayınlanmakta olan bu program birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda fragman yayınlandı mı? Doya Doya Moda 29. Bölüm fragmanı izle! Doya Doya moda hangi kanalda?

DOYA DOYA MODA FRAGMAN

Doya doya moda 29. Bölüm fragmanı 25 Ağustos tarihinde yayınlandı. Birçok kişinin merak ettiği doya doya moda fragmanı izleyicileriyle buluştu.

DOYA DOYA MODA HANGİ KANALDA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.