Türkiye'nin en sevilen programları arasında yer alan doya doya moda programı fragman yayınlandı mı? Sorusu birçok izleyici merak ediyor. Peki Doya Doya Moda fragman yayınlandı mı? Doya Doya Moda 27. Bölüm fragmanı izle!

Birçok kişi tarafından merak edilen ve heyecanla beklenen doya doya moda programının 23 Ağustos tarihinde yayınlanacak olan 27. Bölümünün fragmanı yayınlandı. Televizyondaki yayınlanmakta olan moda programları arasında yerini alan doya doya moda programı oldukça ilgi gören moda programları arasında. Peki Doya Doya Moda fragman yayınlandı mı? Doya Doya Moda 27. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar.

DOYA DOYA MODA FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Birçok kişinin severek izlediği moda programı doya doya moda 27. Bölümü ile 23 Ağustos Salı günü Tv8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.