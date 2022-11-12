Televizyonda izleyiciler tarafından en sık takip edilen moda programları arasında yer alan doya doya moda, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Merak edilen konular arasında doya doya moda fragmanı da bulunuyor. Peki, Doya doya moda fragman yayınlandı mı? 12 Kasım Doya doya moda fragmanı izle! Doya doya moda 86. Bölüm fragmanı!

Birçok moda severin takip ettiği moda programı olan doya doya moda programı, 86. Bölümü ile 12 Kasım Pazartesi günü izleyicileriyle buluşuyor. Doya doya moda hafta içi her gün saat 15.45'de TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki, Doya doya moda fragman yayınlandı mı? 12 Kasım Doya doya moda fragmanı izle! Doya doya moda 86. Bölüm fragmanı!

DOYA DOYA MODA FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Türkiye'nin en sevilen moda programları arasında yer alan doya doya moda programı, 86. Bölümü ile 12 Kasım Pazartesi günü TV8 ekranlarında.

DOYA DOYA MODA ZEYNEP NEDEN ELENDİ?

Yayınlanan fragman sonrasında yarışmacı olan Zeynep'in elendiği söylentileri ortalıkta konuşulmaya başlandı. Fragmanda Zeynep ile yeni gelen yarışmacı arasında yaşanan tartışma seyircilerde soru işaretleri yarattı. Bu tartışmanın ardından Uğurkan Erez, Zeynep'in diskalifiye edildiğine dair açıklamalar yaptı.