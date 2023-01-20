Türkiye'nin sevilen moda programı Doya Doya Moda'nın final bölümü bir süredir gündemde yer alması nedeniyle Doya Doya Moda final mi yapacak? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin olarak en çok merak edilen bir diğer soru ise Doya Doya Moda bitiyor mu? Sorusu oluyor. Peki, Doya Doya Moda final mi yapacak? Doya Doya Moda bitiyor mu? Doya Doya Moda final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Doya Doya Moda final mi yapacak? Sorusu, 134. Bölümün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. 135. Bölüm fragmanında Gülşah Saraçoğlu tarafından yapılan açıklama ile birlikte merak edilmekte olan Doya Doya Moda final mi yapacak? Sorusu yanıt buldu. Peki, Doya Doya Moda final mi yapacak? Doya Doya Moda bitiyor mu? Doya Doya Moda final bölümü ne zaman yayınlanacak?

DOYA DOYA MODA FİNAL Mİ YAPACAK?

Ekranların sevilen moda programı olan Doya Doya Moda 135. Bölüm fragmanında Gülşah Saraçoğlu tarafından yapılan açıklama ile birlikte 27 Ocak tarihinde final yapacağını açıkladı. Buna göre 27 Ocak Cuma günü Doya Doya Moda yarışması, sezon finali yapacak.