Ekranların sevilen moda programı Doya Doya Moda, son günlerde final bölümü ile gündemde Doya Doya Moda final bölümü ne zaman? Soruları ile yer alıyor. Peki, Doya Doya Moda final bölümü ne zaman? Doya Doya Moda ne zaman, hangi bölümde final yapacak?

Doya Doya Moda final bölümü ne zaman? Sorusu, programın sıkı izleyicileri başta olmak üzre birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 19 Ocak tarihinde yayınlanmakta olan 135. Bölüm fragmanında Gülşah Saraçoğlu tarafından yapılan açıklama ile birlikte merak edilmekte olan Doya Doya Moda final bölümü ne zaman? Sorusu yanıt buldu. Peki, Doya Doya Moda final bölümü ne zaman? Doya Doya Moda ne zaman, hangi bölümde final yapacak?

DOYA DOYA MODA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Ekranların sevilen moda programı olan Doya Doya Moda 135. Bölüm fragmanında Gülşah Saraçoğlu tarafından yapılan açıklama ile birlikte 27 Ocak tarihinde final yapacağını açıkladı. Buna göre 27 Ocak Cuma günü Doya Doya Moda yarışması, sezon finali yapacak.