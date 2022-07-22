Doya Doya Moda evi nerede çekiliyor seyirciler tarafından merak ediliyor. Herkesin severek izlediği Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün TV8'de yayınlanıyor. Doya Doya Moda evi nerede çekiliyor ve Doya Doya Moda hangi villada çekiliyor merak ediliyor. Doya Doya Moda evi nerede çekiliyor? Doya doya Moda hangi villada çekiliyor? Detaylar haberimizdedir…

DOYA DOYA MODA EVİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışması 2. sezonla devam ediyor. Doya Doya Moda villası Üsküdar'da olduğu tahmin ediliyor.

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün saat 16:00'da TV8'de yayınlanıyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.