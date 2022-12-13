Televizyonda izleyiciler tarafından en sık takip edilen moda programları arasında yer alan Doya Doya Moda, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Merak edilen konular arasında Doya Doya Moda Esra neden yok? Sorusu yer alıyor. Peki, Doya Doya Moda Esra elendi mi? Doya Doya Moda Esra neden yok, diskalifiye mi oldu?

Birçok moda severin takip ettiği moda programı olan doya doya moda programının yarışmacıları birçok kişinin merak konusu haline geldi. Programda göremediğimiz yarışmacı Doya Doya Moda Esra neden yok? Sorusu en çok araştırılan konular arasında. Bu haberimizde Doya Doya Moda Esra neden yok? sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Doya Doya Moda Esra elendi mi? Doya Doya Moda Esra neden yok, diskalifiye mi oldu?

DOYA DOYA MODA ESRA ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda programında Esra'nın neden olmadığı sorulduğunda "Esra, bundan sonra sizinle olmayacak." yanıtı geldi. Esra'nın daha önce yaşanan olaylardan dolayı Esra ile yolların ayrıldığı söylendi. Esra ise bu haberi sosyal medya hesabından programdan kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu. Esra'nın paylaşımı ise şöyle;