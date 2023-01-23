Tv8'in sevilen moda programı yarışması Doya Doya Moda yarışmacısı olan Emel Başkan'ın kim olduğu merak ediliyor. İzleyiciler arama motorlarında Emel Başkan hakkında merak edilenleri Doya Doya Moda Emel Başkan kimdir? Emel başkan kimdir? Emel Başkan kaç yaşında, evli mi? soruları ile arattı.

Tv8'in sevilen moda programı yarışması Doya Doya Moda'da yer alan Emel Başkan'ın kim olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Sevilen programın sevilen yarışmacısı Emel başkan kimdir? Emel Başkan kaç yaşında, evli mi? İşte tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.

Emel Başkan, Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu söyledi. Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.

Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.