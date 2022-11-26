Tv8 Kanalının en sevilen yapımlarından birisi olan Doya Doya Moda programı, birçok kişi tarafından yoğun ilgi görüyor ve beğeniliyor. Geçtiğimiz günlerde Doya Doya Moda programında yaşanan anların ardından birçok izleyici Doya Doya Moda Elisa neden diskalifiye oldu? Sorusunu ve Doya Doya Moda Elisa neden yok? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Elisa neden diskalifiye oldu? Doya Doya Moda Elisa Durulay neden elendi? Doya Doya Moda Elisa neden yok?

Yayınlandığı saatlerde birçok izleyiciyi ekranlara kitleyen ve izleyicileri tarafından yoğun ilgi göre moda programı Doya Doya Moda'da yaşanan anlar izleyicileri şaşkına çevirdi. İzleyiciler yaşananların ardından Doya Doya Moda Elisa neden diskalifiye oldu? Sorusunu merak etti. Haberimizde merak edenler için Doya Doya Moda Elisa neden diskalifiye oldu? Sorusunu yanıtladık. Peki, Doya Doya Moda Elisa neden diskalifiye oldu? Doya Doya Moda Elisa Durulay neden elendi? Doya Doya Moda Elisa neden yok?

DOYA DOYA MODA ELİSA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Doya Doya Moda'nın yarışmasının yeni bölümü sonrasında Elisa'nın yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Yarışma esnasında Elisa Durulay ve Özlem Parlu arasında tartışma yaşanmıştır. Elisa'nın tartışma esnasında temasta bulunma sebebiyle jüri üyeleri Elisa'nın diskalifiye olduğunu açıkladılar.

ELİSA DURULAY KİMDİR?

Elisa Durulay 8 kasım 2022 yılında dünyaya geldi. 20 yaşında olan yarışmacı İstanbul'dan katıldı. Elisa Durulay, 2021 yılında çalıştığı şirketten istifa etmiştir. Moda ile yakından ilgilenmektedir. Sosyal medya fenomeni olan Elisa Durulay'ı 128 binden fazla kişi takip ediyor. Instagram adresi @elisadurulayy/'dır. Elisa Durulay Tiktok hesabı da bugüne kadar 40 milyona yakın beğeni aldı.