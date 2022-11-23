Doya Doya Moda Elisa diskalifiye edildi mi? Elisa Durulay elendi mi? Doya Doya Moda Elisa ne oldu?

Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm sonrasında Elisa Durulay merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Elisa Doya Doya Moda programından diskalifiye mi edilecek? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Elisa elendi mi? Elisa Durulay diskalifiye mi edildi? Doya Doya Moda Elisa ne oldu? İşte detaylar...

Doya Doya Moda Özlem elendi mi? Doya Doya Moda Özlem Parlu diskalifiye edildi mi? Doya Doya Moda Özlem ne oldu?

Doya Doya Moda Elisa elendi mi? Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı sonrasında Elisa Durulay'ın programdaki akıbeti merak konusu oldu. Haberler.com okumaya devam edin... Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Elisa Durulay diskalifiye olacak mı? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Elisa elendi mi? Elisa Durulay diskalifiye mi edildi? Doya Doya Moda Elisa ne oldu? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA ELİSA ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda'nın yarışmasının yeni bölümü sonrasında Elisa'nın yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Yarışma esnasında Elisa Durulay ve Özlem Parlu arasında tartışma yaşanmıştır. Tartışma sonrasında Elisa'nın yarışmadaki son durumunu jüri üyelerini kararı belirleyecektir.

ELİSA DURULAY KİMDİR?

Elisa Durulay 8 kasım 2022 yılında dünyaya geldi. 20 yaşında olan yarışmacı İstanbul'dan katıldı. Elisa Durulay, 2021 yılında çalıştığı şirketten istifa etmiştir. Moda ile yakından ilgilenmektedir. Sosyal medya fenomeni olan Elisa Durulay'ı 128 binden fazla kişi takip ediyor. Instagram adresi @elisadurulayy/'dır. Elisa Durulay Tiktok hesabı da bugüne kadar 40 milyona yakın beğeni aldı.