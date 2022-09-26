Doya Doya Moda Elif kimdir? Doya Doya Moda Elif Instagram hesabı! Doya Doya Moda Elif Baylan kaç yaşında, nereli?

Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın oturduğu Doya Doya Moda yarışmacıları merak ediliyor. Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısının kim olduğu araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda Elif kimdir? Doya Doya Moda Elif Baylan kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Elif Instagram hesabı!

Doya Doya Moda, hafta içi her gün saat 16.00'da ekranlara geliyor. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programına bu hafta katılan yeni yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Elif Baylan merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Elif kimdir? Doya Doya Moda Elif Baylan kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Elif Instagram hesabı!

DOYA DOYA MODA ELİF KİMDİR?

Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Elif Baylan'dır. Elif Baylan, 23 yaşında fotomodellik yapıyor. Aslen Antalyalı olan Baylan, İstanbul'da yaşıyor. Moda benim için yaşam biçimi diyen iddialı yarışmacı, " Yarışmacılar benden korkmalı çünkü tüm kolyeler benim olacak" ifadelerini kullandı.

DOYA DOYA MODA ELİF BAYLAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Elif Baylan 23 yaşında aslen Antalyalıdır.

DOYA DOYA MODA ELİF INSTAGRAM HESABI!

Doya Doya Moda programının yarışmacısı Elif Baylan'ın @elif.online kullanıcı adıyla 109 bin takipçisi bulunmaktadır.