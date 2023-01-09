Doya Doya Moda Eda elendi mi? Doya Doya Moda Eda neden yok? Eda Koç ne zaman geri gelecek?

Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümü sonrasında Eda Koç merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Eda'nın Doya Doya Moda'da neden olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Eda elendi mi? Doya Doya Moda Eda neden yok? Eda Koç ne zaman geri gelecek? İşte detaylar...