Doya Doya Moda Eda elendi mi? Doya Doya Moda Eda neden yok? Eda Koç ne zaman geri gelecek?
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Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümü sonrasında Eda Koç merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Eda'nın Doya Doya Moda'da neden olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Eda elendi mi? Doya Doya Moda Eda neden yok? Eda Koç ne zaman geri gelecek? İşte detaylar...
Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı sonrasında Eda Koç merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Eda Koç'un yarışmada neden olmadığını araştırıyor. Peki, Doya Doya Moda Eda elendi mi? Doya Doya Moda Eda neden yok? Eda Koç ne zaman geri gelecek? Detaylar haberimizde...
Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Eda Koç, Su, Özlem, Melike ve Deren yer alıyor.
Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.
Doya Doya Moda yarışmasında geçtiğimiz haftanın birincisi Aleyna Koç oldu. Elenen isim ise Yağmur Banda olmuştur.
Doya Doya Moda'nın yeni bölümünde yarışmacılardan Eda Koç'un yer almamasının ardından "Eda Koç neden yok?" sorusu araştırılmaya başlandı. Eda Koç rahatsızlığı sebebiyle programda yer almamaktadır.