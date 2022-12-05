Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'ya iki yeni yeni yarışmacı katıldı. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, yeni yarışmacı Dilara'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda Dilara kimdir? Doya Doya Moda Dilara İnstagram hesabı! Dilara Pusa kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Dilara TikTok hesabı ne? İşte detaylar...

Doya Doya Moda, hafta içi her gün saat 14.30'da ekranlara geliyor. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programına bu hafta katılan yeni yarışmacılarının kim olduğu araştırılıyor. Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Dilara Pusa merak konusu oldu.Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Dilara'nın hayatı araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda Dilara kimdir? Doya Doya Moda Dilara İnstagram hesabı! Dilara Pusa kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Dilara TikTok hesabı ne? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA DİLARA KİMDİR?

Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Dilara Pusa, 22 yaşında Sinema Televizyon son sınıf öğrencisidir. 173 boyundaki Dilara Pusa 63 kilo ağırlığında 38 bedendir. "Yarışmacıların hiçbirini kendime rakip olarak görmüyorum kendi rakibimi kendim getirdim" diyen Dilara Pusa, ikiziyle yarışmaya katılmıştır.

DOYA DOYA MODA DİLARA İNSTAGRAM HESABI!

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Dilara Pusa, İnstagram'da @dilarapusa kullanıcı adıyla 126 bin takipçisi bulunmaktadır. İkiziyle çektiği videolarla adından söz ettiren Dilara Pusa TikTok'ta 1 milyon takipçisi bulunmaktadır.