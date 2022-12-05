Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'ya iki yeni yeni yarışmacı katıldı. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, yeni yarışmacı Dilan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Doya Doya Moda Dilan kimdir? Doya Doya Moda Dilan İnstagram hesabı! Dilan Pusa kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Dilan TikTok hesabı ne?

Doya Doya Moda, hafta içi her gün saat 14.30'da ekranlara geliyor. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programına bu hafta katılan yeni yarışmacılarının kim olduğu araştırılıyor. Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Dilan Pusa merak konusu oldu.Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Dilan'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda Dilan kimdir? Doya Doya Moda Dilan İnstagram hesabı! Dilan Pusa kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Dilan TikTok hesabı ne? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA DİLAN KİMDİR?

Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Dilan Pusa, 22 yaşında sosyal medya fenomenidir. 173 boyundaki Dilan Pusa 58 kilo ağırlığındadır. "Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim, şampiyonlar geldi" diyen Dilan Pusa, ikiziyle birlikte yarışmaya katılmıştır.

DOYA DOYA MODA DİLAN İNSTAGRAM HESABI!

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Dilan Pusa, İnstagram'da @dilannpusa kullanıcı adıyla 79,7 bin takipçisi bulunmaktadır.