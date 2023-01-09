Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'ya yeni yarışmacı katıldı. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, yeni yarışmacı Deren'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Doya Doya Moda Deren kimdir? Deren kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Deren İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Doya Doya Moda, hafta içi her gün saat 14.30'da ekranlara geliyor. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programına bu hafta katılan yeni yarışmacılarının kim olduğu araştırılıyor. Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Deren Özant'ın hayatı merak konusu oldu.Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Deren Özant'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda Deren kimdir? Deren Özant kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Deren İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA DEREN KİMDİR?

Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Deren Özant, 23 yaşında evlidir. İstanbul'da yaşayan Deren Özant, aslen Batmanlıdır. Ev hanımı olan Özant'ın bir köpeği vardır.