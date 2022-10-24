Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doya Doya Moda canlı izle! Tv8 Doya Doya Moda CANLI yayın izleme linki! Doya Doya Moda 24 Ekim canlı izleme linki!

Gündem Haberleri

Doya Doya Moda canlı izle! Tv8 Doya Doya Moda CANLI yayın izleme linki! Doya Doya Moda 24 Ekim canlı izleme linki!

Tv8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Büyük bir seyirci kitlesine hakim olan Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak edilenler ise Tv8 Doya Doya Moda canlı izleme linkinin nereden bulunabileceği. Doya Doya Moda canlı izle! Tv8 Doya Doya Moda CANLI yayın izleme linki! Doya Doya Moda 24 Ekim canlı izleme linki!

Ünlü sunucu Buket Aydın'dan özel hayat itirafı: Hayatımda biri var, evlilik düşünüyorumÜnlü sunucu Buket Aydın'dan özel hayat itirafı: Hayatımda biri var, evlilik düşünüyorum
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Atike olduMasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Atike oldu
24 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı24 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı

Doya Doya Moda canlı izle! Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Tv8 ekranlarının popüler ve sevilen moda programı Doya Doya Moda hafta içi her gün 15:45'te Tv8 ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Hafta içi her gün farklı bir konsept ile farklı semtlerde alışveriş yapan yarışmacılar jüriler tarafından puan alıyor. Haftanın son günü Cuma gününde ise haftanın kazananı belli oluyor. İlgi çeken moda yarışması Doya Doya Moda canlı izle! Tv8 Doya Doya Moda canlı yayın izleme linki! Doya Doya Moda 24 Ekim canlı yayın izleme linki!

Tv8 ekranlarının ilgi çeken sevilen moda programı Doya Doya Moda büyük izleyici kitlesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. İzleyiciler ise Doya Doya Moda'nın ne zaman olduğunu merak edip araştırıyor. Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 15:45'te Tv8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Tv8 Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title