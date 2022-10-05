Tv8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Büyük bir seyirci kitlesine hakim olan Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak edilenler ise Tv8 Doya Doya Moda canlı izleme linkinin nereden bulunabileceği. Doya Doya Moda canlı izle! Tv8 Doya Doya Moda CANLI yayın izleme linki! Doya Doya Moda 5 Ekim canlı izleme linki!

Doya Doya Moda canlı izle! Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Tv8 ekranlarının popüler ve sevilen moda programı Doya Doya Moda hafta içi her gün 14:30'da Tv8 ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Hafta içi her gün farklı bir konsept ile farklı semtlerde alışveriş yapan yarışmacılar jüriler tarafından puan alıyor. Haftanın son günü Cuma gününde ise haftanın kazananı belli oluyor. İlgi çeken moda yarışması Doya Doya Moda canlı izle! Tv8 Doya Doya Moda canlı yayın izleme linki! Doya Doya Moda 5 Ekim canlı yayın izleme linki!

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tv8 ekranlarının ilgi çeken sevilen moda programı Doya Doya Moda büyük izleyici kitlesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. İzleyiciler ise Doya Doya Moda'nın ne zaman olduğunu merak edip araştırıyor. Doya Doya Moda yeni bölümleriyle artık hafta içi her gün saat 14:30 'da TV8'de ekranlara gelecek.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Zeynep Billur Uludağ, Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Eda Koç, Kader Bozkurt, Tina Özdemir ve Esra yer alıyor.

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

DOYA DOYA MODA CANLI İZLE!

Doya Doya Moda yarışmasını canlı izlemek için DOYA DOYA MODA CANLI İZLE! yazısına tıklayınız.