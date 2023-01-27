Tv8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Büyük bir seyirci kitlesine hakim olan Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak edilenler ise Doya Doya Moda canlı izleme linkinin nereden bulunabileceği. Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda CANLI yayın izleme linki! Doya Doya Moda 27 Ocak canlı izleme linki!

Doya Doya Moda canlı izle! Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Tv8 ekranlarının popüler ve sevilen moda programı Doya Doya Moda hafta içi her günTv8 ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Hafta içi her gün farklı bir konsept ile farklı semtlerde alışveriş yapan yarışmacılar jüriler tarafından puan alıyor. Haftanın son günü Cuma gününde ise haftanın kazananı belli oluyor. İlgi çeken moda yarışması Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda CANLI yayın izleme linki! Doya Doya Moda 27 Ocak canlı izleme linki!

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilen programın yayın saatinde değişikliğe gidildi. Hafta içi her gün aynı saatte ekrana gelen Doya Doya Moda'nın yeni bölümleri artık saati 14.30 oldu.

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.30'da ekrana gelecek.

2022 DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

DOYA DOYA MODA CANLI İZLE!

Doya Doya Moda programını canlı izlemek için TV8 sitesini ziyaret edebilirsiniz.